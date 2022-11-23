İBB riskli bina yardımını 4.500 TL yapmak istedi AKP 1.500 TL yeter dedi. Bir gün sonra İstanbul depremle sarsıldı

Depremden bir önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ise riskli yapılarda oturanlara yapılacak para yardımının artırılması için İBB yönetimi tarafından teklif verildi. Ancak teklif AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

Karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “Kentsel dönüşüm için tahliye edilecek konutlarda kira yardımını 1.500 TL'sından 4.500 TL'sına çıkaracak teklif, İBB Meclisinde AKP grubu oylarıyla reddedildi. İstanbul'daki kirası 1.500 TL'lık evlerde kendileri otursunlar!” paylaşımında bulundu.