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  • İBB riskli bina yardımını 4.500 TL yapmak istedi AKP 1.500 TL yeter dedi. Bir gün sonra İstanbul depremle sarsıldı

İBB riskli bina yardımını 4.500 TL yapmak istedi AKP 1.500 TL yeter dedi. Bir gün sonra İstanbul depremle sarsıldı

İstanbul dün sabaha karşı Düzce merkezli depremle sarsılırken daha dün AKP, İBB’nin kentsel dönüşümde 1.500 TL olan kira yardımını 4.500 TL’ye çıkarma teklifini reddetti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:11
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İBB riskli bina yardımını 4.500 TL yapmak istedi AKP 1.500 TL yeter dedi. Bir gün sonra İstanbul depremle sarsıldı

İBB riskli bina yardımını 4.500 TL yapmak istedi AKP 1.500 TL yeter dedi. Bir gün sonra İstanbul depremle sarsıldı
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Depremden bir önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ise riskli yapılarda oturanlara yapılacak para yardımının artırılması için İBB yönetimi tarafından teklif verildi. Ancak teklif AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

Karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “Kentsel dönüşüm için tahliye edilecek konutlarda kira yardımını 1.500 TL'sından 4.500 TL'sına çıkaracak teklif, İBB Meclisinde AKP grubu oylarıyla reddedildi. İstanbul'daki kirası 1.500 TL'lık evlerde kendileri otursunlar!” paylaşımında bulundu.

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Abbas
23.11.2022 11:38
Akp- MHP nin depremle ilgili kaygısı yok, nüfüs planlaması ve Mıcır sağlanacağını hayal ediyor  
 
doğruya doğru
23.11.2022 11:22
Bilmi reddeden toplumların başına pislik yağar. Sağlam konut yerine hileli-ucuz konut yapar, yaptırtır veya alırsan balkondan da atlarsın...Çatıdan da...Balık hafızalılar bunu da çabuk unuturlar...  
 
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