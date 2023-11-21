İbrahim Çelikkol'un yeni dizi projesi belli oldu

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Till Death (Ölene Kadar) ile ekrana dönüyor. Dizinin erkek başrol oyuncusunun İbrahim Çelikkol olduğu açıklandı.

Damla Baylan
İbrahim Çelikkol'un yeni dizi projesi belli oldu

D Media, dünyanın en büyük TV içerik fuarlarından biri olan ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen MIPCOM’da Till Death (Ölene Kadar) dizisi için anlaşma yaptı. Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası gözler cast ekibine çevrildi. Dizide kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

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2024 Şubat ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk ismi ise İbrahim Çelikkol oldu. Çelikkol dizide “Hakan” karakterini canlandıracak. Yapımcı firmadan alınan bilgilere göre; “Till Death” için cast çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığı ve ünlü isimlerle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan, Kanal D’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda İbrahim Çelikkol’un fotoğrafının altına “Hoşgeldin, yeniden” mesajı yazılması dikkat çekti.

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Till Death’ın (Ölene Kadar) yönetmeninin Serdar Gözelekli olduğu ise önceki günlerde açıklanmıştı.

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