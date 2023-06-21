İbrahim Çelikkol sevgilisine kitesurf dersi verecek

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, tatil için Akyaka'ya gidecek. Çelikkol burada sevgilisine sörf tutkusunu aşılayacak.

İbrahim Çelikkol sevgilisine kitesurf dersi verecek

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, yaz tatili tercihini Akyaka'dan yana kullandı. Doğa ve deniz âşığı olan Çelikkol, yazın büyük bir bölümünü Akyaka'da bir aylığına kiraladığı müstakil evinde geçirecek.

ibrahim-celikkol-ve-sevgilisi-natali-yarcan-cephesinde-yeni-gelisme-d8qir.jpg

Spora meraklı olan oyuncu, her yaz olduğu gibi yine kitesurf (uçurtma sörfü) yapacak. İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan'a da Kitesurf tutkusunu aşılayacak ve sevgilisine özel eğitim verecek. Önümüzdeki günlerde tatil için bölgeye gidecek olan çift, hem doğanın hem de denizin keyfini çıkaracak.

İlgili Haberler
İbrahim Çelikkol lüks villasını sattı. Fiyatı dudak uçuklattı
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan ilk kez görüntülendi. “Rahat ol aşkım”
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay arasında aşk iddiası. Kalp emojili paylaşım
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı