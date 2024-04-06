Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın kasası dolacak

Kaynak: Fanatik
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın kasası dolacak
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo'nun geleceği şekilleniyor.

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, gösterdiği başarılı performans sonrası kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Zaniolo'yu satın alma opsiyonu ile kiralayan Aston Villa, İtalyan yıldızı transfer etmek istemesi durumunda Galatasaray'a 22.5 milyon euro ödeyecek.

Diğer taraftan sözleşmede 15.5 milyon euro da şarta bağlı bonuslar yer alıyor.

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PERFORMANSI ARTTI
Sezon başında kötü performans sergileyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, son dönemde iyi form yakaladı.

Bu durum sonrası Aston Villa'nın Zaniolo'nun bonservisini alma ihtimali arttı.

Ancak yine de karar sezon sonunda verilecek.

24 yaşındaki yıldız futbolcunun, son haftalarda göstereceği performans ise kaderini belirleyecek.

Çıktığı 34 maçta 3 kez fileleri havalandıran Zaniolo, kariyerini İngiltere'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY'IN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Aksi ihtimalde ise Galatasaray'ın önünde iki seçenek yer alıyor.

İlk seçenek Zaniolo'nun opsiyonu kullanılmaması durumunda oyuncu kariyerini Galatasaray'da sürdürecek.

Diğer seçenek ise İtalyan yıldızın en az 20 milyon euro fiyatla satılması.

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