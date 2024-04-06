Galatasaray üyesi 14 yaşındaki kızıyla birlikte 40 kişinin saldırısına uğradı. Eray Yazgan'dan flaş açıklamalar

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Kadın Voleybol maçı sonrası bir üyelerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Eray Yazgan'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

''Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır.

Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık.

Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır.

Başkanımız itidâl vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taasubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provokatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir.''

UĞUR DÜNDAR'DAN JET YANIT

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın açıklamalarına jet hızıyla yanıt verdi.

Dündar, "Kendilerine yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde şahsıma saldıran yönetici kılıklı holigana sözlerini misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullandı.