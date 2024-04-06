Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi flaş gelişme! Müjdeli haber geldi

Fenerbahçe tamamen Olympiakos maçına odaklandı.
Yarın Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla ile çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm futbolcular gözlerini UEFA Konferans Ligi'ne çevirdi.
İSMAİL KARTAL'DAN 2 GÜN İZİN
Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına 2 gün izin verdi. Olympiakos maçının hazırlıklarına pazar günü başlanacak.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşısında oynayamayan Batshuayi, Fred, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçında forma giyebilecek duruma geldi.
Bu müjdeli haber sonrası İsmail Kartal, Olympikos maçında ideal 11'i ile çıkacak.
Trabzonspor maçında yaşanan olayları atlatan Fenerbahçeli oyuncular sahaya odaklandı.
KRİTİK MAÇ PERŞEMBE
Temsilcimiz Fenerbahçe, 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te deplasmanda Olympiakos ile mücadele edecek.