Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bilmecesi

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır bilmecesi
Trabzonspor'un kaptanı milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı.

Milli kalecinin son durumu belirsizliğini korurken Trabzonspor, 28 yaşındaki eldivenin ayrılığı halinde kaleci transferini de gündemine alacak.

Yaptığı röportajlarda Avrupa hedefinden bahseden Uğurcan Çakır, yeni bir maceraya hazır.

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İYİ BİR TEKLİF BEKLENİYOR
Trabzonspor, Uğurcan için güzel bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferine engel olmayacak.

Bordo-mavili kulubün başkanı Ertuğrul Doğan, geçen aylarda yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ı

Türkiye'den bir takıma satmayacaklarını, Avrupa'da önemli bir takıma transfer olmasını istediklerini ifade etmişti.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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