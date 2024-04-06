Eyüpspor Süper Lig aşkına. Altay'ı yenerse tarih yazacak

Selahattin Ekrekli
Eyüpspor Süper Lig aşkına. Altay'ı yenerse tarih yazacak
Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor, Süper Lig yolunda kritik maça çıkacak. 1. Lig lideri, Altay'ı yenmesi durumunda Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, yarın evinde ağırlayacağı Altay'ı yenmesi durumunda Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

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İLK İKİ TAKIM DİREKT SÜPER LİG'E
İlk 2 sıradaki takımın direkt olarak Süper Lig'e çıkacağı 1. Lig'de Eyüpspor, son 6 hafta öncesinde 64 puanla lider konumda bulunuyor.

Eyüpspor'u 56 puanla Göztepe takip ediyor.

İstanbul ekibi, yarınki maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynama hakkı elde edecek.

ALTAY'IN İŞİ ZOR
Son 6 haftaya 15 puanla giren ve 17. sırada bulunan Altay ise yarınki maçta yenilmesi ve otuzar puana sahip olan Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan alması halinde lige veda edecek.

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