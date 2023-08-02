İbrahim Tatlıses tüm mal varlığını açıkladı

TGRT Haber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler'başlıklı bir liste yayınlanmıştı. Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı ve kendi servetini kendi açıkladı.
İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:
Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,
TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası
By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası
Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa
Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire
Şanlıurfa'da bir daire
Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire
Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa
1 tekne, 2 sürat motoru
2 adet Mercedes marka otomobil
3 Jeep
1 limuzin
20 şirket aracı
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel
İstanbul'da 5 kebap salonu
Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı
birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.