İbrahim Tatlıses tüm mal varlığını açıkladı

TGRT Haber'in aktardığına göre, belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı. Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler'başlıklı bir liste yayınlanmıştı. Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı ve kendi servetini kendi açıkladı.

İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı:

Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,

TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası

By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası

Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa

Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire

Şanlıurfa'da bir daire

Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa

İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire

Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa

1 tekne, 2 sürat motoru

2 adet Mercedes marka otomobil

3 Jeep

1 limuzin

20 şirket aracı

Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa

Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel

Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa

Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel

İstanbul'da 5 kebap salonu

Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı

birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.