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İbrahim Tatlıses’ten Ramazan’a özel ilahi 

İbrahim Tatlıses, 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel anlamlı bir sürprizle geldi. “Medine'ye Varamadım" tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.  

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:51
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İbrahim Tatlıses’ten ilahi sürprizi! Ramazan'a özel çıkardı

İbrahim Tatlıses’ten Ramazan’a özel ilahi 
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show'da birçok kez “Medine' ye Varamadım" ilahisini seslendirerek büyük beğeni toplamış, herkesi duygulandırmıştı. İmparator, Ramazan ayı münasebetiyle sevenlerini bu eşsiz yorumundan mahrum bırakmadı. Yürekleri dağlayan ilahiyi hayranlarına özel bir kez daha seslendirdi.

Ünlü müzisyen Ceyhun Çelikten'in aranje ettiği ilahi İbrahim Tatlıses'in güçlü ve duygu dolu yorumuyla herkesin yüreğine işleyecek. Ramazan ayının ruhuna uygun olan bu anonim eser İbrahim Tatlıses’in sesiyle ölümsüzleşecek.

“Medine'ye Varamadım" ilahisi  24 Mart'tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 
 

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