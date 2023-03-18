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İbrahim Tatlıses'ten 'Aile 'dizisi başrollerine olay yorum

Yayınlandığı tarihten itibaren büyük beğeni toplayan Aile dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler söyledi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:10
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İbrahim Tatlıses'ten 'Aile 'dizisi başrollerine olay yorum

İbrahim Tatlıses'ten 'Aile 'dizisi başrollerine olay yorum
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren Aile dizisi, ilk bölümden bu yana konuşulmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de diziyi izleyenler arasında yer aldı.

"BİR KEZ İZLEDİM VE BIRAKAMADIM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Aile dizisine yorumsuz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya övgü yağdıran Tatlıses, "Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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