Galatasaray şampiyonluk derdinde Icardi tatil keyfinde. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray kazandı ama çok zorlandı.

Şu bir gerçek.

Icardi yoksa, Galatasaray skoru bulmakta güçlük çekiyor.

Peki bu Icardi'ye ne oldu, bilen var mı?

Bu nasıl bir sakatlık böyle.

Galatasaray ligde şampiyonluk derdinde, Icardi eşiyle tatil keyfinde.

Her gün Brezilya'dan boy boy fotoğraf yayınlıyor.

Olacak iş değil.

Madem sakat neden tatilde?

Tedavisi burada sürdürülemiyor muydu?

Türkiye'deki spor hekimlerimize ne oldu?

Şeytanın avukatlığını yapmak istemem ama bu işte bir bit yeniği var.

Kokusu çıkar yakında.

Icardi olmayınca Galatasaray gol fakiri.

İşte bu akşam ki Kayserispor maçı.

Galatasaray ofansif oynamasına, çok pozisyona girmesine rağmen gole ulaşmakta zorlandı.

Ne Bakambu, ne Halil asla Icardi'nin boşluğunu dolduracak isimler değil.

Bugün Bakambu da yoktu zaten.

Halil haftalardır uyur gezer.

Galatasaray futbolcular ilk 45 dakikada tam 15 kez Kayserispor ceza alanında topla buluştu, sadece bir gol çıkarabildiler.

O da rakibin kendi kalesine attığı goldü.

26. dakikada kornerden gelen topa Nelsson kafayı vurdu, Attamah ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı: 1-0

Diğer kazandığı pozisyonlarda şutlar hep boşunaydı.

Muslera Bahoken'in penaltısı dahil birkaç önemli kurtarış yapmasa, ilk devrenin beraberlikle tamamlaması sürpriz olmazdı.

Pozisyonlar kaçtıkça Galatasaraylı futbolcular gerildiler ve önemli pas hataları yapmaya başladılar.

İşte bunlardan birinde 58. dakikada Torreira öyle bir hata yaptı ki, son haftaların golcüsü Aylton affetmedi.

Galatasaray'ı kurtaran gol 86.dakikada penaltıdan geldi. Hasan Ali'nin neden olduğu tek vuruşu Mertens sol köşeye bıraktı: 2-1

Sonuçta Galatasaray çok zorlandığı maçı kazanmayı başardı.

Ancak Sarı Kırmızıların futbolunda ciddi bir düşüş var.

Daha 4-5 hafta önce bu tür maçları kolay kazanan Galatasaray artık zorlanıyor. Geçen hafta Sivasspor, bu akşam Kayserispor maçlarından ders alınmalı.

Haftaya Trabzonspor deplasmanından bu futbolla çıkmak bence zor.

Yayıncı kuruluşa da bir çift sözümüz olacak.

Beinsport maçın en kritik pozisyonlarını veremiyor.

Teknik ekibi mi yetersiz, kameraları mı eksik anlamadım.

Katar şirketi futbolseverden aldığı paranın karşılığını veremiyor.

Ve bizim federasyon buna seyirci kalıyor.