Icardi'nin videosu çok can yakacak. 3 yıl hapis cezası alabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi'nin videosu çok can yakacak. 3 yıl hapis cezası alabilir
Ankaragücü'nde yaptığı iddia edilen hareket ile tartışmaların odağı haline gelen Icardi'nin videosunun montaj çıkması halinde verilecek ceza ortaya çıktı.

Ankaragücü maçında taraftarlara bakarak cinsel organını tuttuğu iddia edilen Mauro Icardi’ye ne olacağına dair tartışmalar devam ediyor.

Görüntülerin gerçek çıkması halinde alacağı cezayı açıklayan Gürcan Bilgiç, “Icardi ile ilgili sosyal medyadaki görüntü güzel bir görüntü değil. Daha önce benzer bir hareketten Sadık Çiftpınar ve Raul Meireles 4 maç ceza almıştı. Çok daha ileriye gidersek Pascal Nouma da 7 ay ceza aldı. Ceza Kurulu'nun görüntüye bakıp disiplin soruşturması yapılmalı mı yapılmamalı mı o kararı vermesi lazım” dedi.

Öte yandan videonun montaj çıkması halinde ise videoyu yapan kişilerin alacağı cezalar 237 sayılı TCK’nın 107. Maddesinde şöyle belirlenmiş.

“Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” (TCK m.107/1)

“Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur” (TCK m.107/2).

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