Icardi'ye kaç maç ceza verilecek? Belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.

TFF'den yapılan açıkmada "Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denilmişti.

Peki 41. maddede ne yazıyor? Icardi'ye ne kadar ceza verilebilir?

Maddede şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 140.000.- TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 280.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 34.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.

CEZA ALIRSA HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile oynayacak.

Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.