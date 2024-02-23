Fenerbahçe'de uykuları kaçıracak senaryo gerçek oldu. Galatasaraylılar şampiyonluk kutlamasına geçti

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Fenerbahçe'de uykuları kaçıracak senaryo gerçek oldu. Galatasaraylılar şampiyonluk kutlamasına geçti
Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor.

Yoluna UEFA Konferans Ligi son 16 turunda devam eden Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler Union-Saint Gilloise ile mücadele edecek.

Öte yandan Süper Lig’de de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’yi zor günler bekliyor.

Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki ay (mart) 15 günde 5 maça çıkacak.

Bu yoğun fikstürde rakibinin mutlaka kan kaybedeceğine inanan Galatasaray taraftarları şimdiden şampiyonluk havasına girmiş durumda.

İşte Fenerbahçe’nin fikstürü:

2 Mart Cumartesi Hatayspor-Fenerbahçe

7 Mart Perşembe Union-Saint Gilloise-Fenerbahçe

10 Mart Pazar Fenerbahçe-Pendikspor

14 Mart Perşembe Fenerbahçe- Union-Saint Gilloise

17 Mart Pazar Trabzonspor-Fenerbahçe

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