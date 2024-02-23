Fenerbahçe'de uykuları kaçıracak senaryo gerçek oldu. Galatasaraylılar şampiyonluk kutlamasına geçti

Yoluna UEFA Konferans Ligi son 16 turunda devam eden Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertliler Union-Saint Gilloise ile mücadele edecek.
Öte yandan Süper Lig’de de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’yi zor günler bekliyor.
Yoluna 3 kulvarda devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki ay (mart) 15 günde 5 maça çıkacak.
Bu yoğun fikstürde rakibinin mutlaka kan kaybedeceğine inanan Galatasaray taraftarları şimdiden şampiyonluk havasına girmiş durumda.
İşte Fenerbahçe’nin fikstürü:
2 Mart Cumartesi Hatayspor-Fenerbahçe
7 Mart Perşembe Union-Saint Gilloise-Fenerbahçe
10 Mart Pazar Fenerbahçe-Pendikspor
14 Mart Perşembe Fenerbahçe- Union-Saint Gilloise
17 Mart Pazar Trabzonspor-Fenerbahçe
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