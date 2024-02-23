Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray'a şok

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Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray'a şok
Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen bir hareket ile tepkileri toplayan Icardi PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 26. Haftada oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında Icardi’nin yaptığı hareket yüzünden PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir”

“GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

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