Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın neden hezimete uğradığını anlattı. Sorumluları tek tek açıkladı

Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasarayson 32 turu rövanş maçında Sparta Prag ile mücadele etti.

Generali Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler yenilginin nedenlerini anlattı.

İşte Serdar Ali Çelikler’in sözleri:

"Bu tablo Dursun Özbek'in eseridir ikinci sorumlu Erden Timur, üçüncü sorumlu Okan Buruk'tur Biz Şubat ayında halen Abdülkerim iyi diyorsak milyon Euro'lar alan transferler nerede Kadroya almadığın Ndombele ve Ziyech'in maaşı 6 milyon Euro'yu aşıyor"

"Galatasaray, Prag'ı eleseydi bile bir üst turu geçemeyecekti zaten PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor Neden? Senin ligin seni oraya hazırlayamıyor. Galatasaray için de aynısı geçerli"

"Bugün Icardi ve Torreira büyük hayal kırıklığı Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadılar İlk yarıda Kaan ortaladı, Icardi vuramadı Eski Icardi olsa içeri sokardı kaleciyi"