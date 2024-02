Tadic'ten flaş Galatasaray itirafı

Sezon başında Ajax’dan transfer olduğu Fenerbahçe’de gösterdiği performansla taraftarın gönlünde kalp kuran Tadic Sırp basınına konuştu.

İşte Tadic’in açıklamaları:

“TARİFİ İMKANSIZ”

"Bu fanatizmin tarifi imkansız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelmemin sebeplerinden biri de bu. Kulübü koşulsuz seven, her maçta her şeyini veren bir taraftar ordusu. Yabancılar kendi gözleriyle görene kadar inanamazlar. Öte yandan yine söylüyorum, böyle bir kulüpte oynamak hiç de kolay değil, çünkü çok büyük bir baskı var. Bugün en iyisi olurken ve yarın en kötüsü olabiliyorsun"

“GALATASARAY’DA ÇOK GÜÇLÜ”

"Bu kadar baskı beni rahatsız etmiyor genel olarak Sırbistan'da da aynı baskı var o yüzden çabuk alıştım. Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmadı, kulüp tarihinde böyle bir şey olmadı. Taraftarlar bu unvanı o kadar büyük bir heyecanla bekliyor ki. Pek çok büyük isim, iyi oyuncular geldi, bundan çok memnunlar ama aynı zamanda şampiyonluk şeklinde de iz bırakmak istiyorlar. Kolay olmayacak, Galatasaray da çok güçlü, bizden iki puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz. Taraftarlar tutkumuzu ve enerjimizi fark etti ve inanılmaz bir destek sağlıyorlar"

“ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER”

"Son yıllarda kulüpte çok fazla Balkanlardan oyuncu yoktu, yönetimden insanlarla konuştuğumda böyle olmasından dolayı üzgün olduklarını söylediler, çünkü Balkanlardaki futbolcular onların zihniyetini çok iyi anlıyorlar. benzerler... Bunun kendi hatalarından biri olduğunu, bu yüzden şimdi düzelttiklerini söylediler"

“İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ELDE ETTİM”

"Burada deneyimlemek istediğim şeyi elde ettim. Bu fanatizm, insanlar, hayranlar, hepsini burada buldum. 'Sadece' o uzun zamandır beklenen başlık. Kariyeri uzatır, futbola ekstra tutku kazandırır. Futbolu halk için, taraftar için oynuyoruz, onları mutlu etmek istiyoruz. Bundan daha büyük bir tatmin olamaz; taraftarların sizi görmesi, size sarılması, onlara yaşattığınız mutluluktan dolayı ağlaması... Her galibiyetten veya yenilgiden sonra insanların futbola ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz"

“KENDİMLE BARIŞIK OLMAK İSTERİM”

"Fiziksel olarak mükemmel olmazsam istediğim seviyede futbol oynayamam. Bu yaşta fiziksel uygunluk özellikle önemlidir. Ayrıca her zaman kendimle barışık olmak isterim"