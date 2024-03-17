Rezilliğe rağmen Fenerbahçe kazandı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı günden güne kızışmaya başlamışken; sarı lacivertli ekip belki de sezonun en önemli kırılma maçlarından birinde Trabzonspor deplasmanına konuk oluyordu.

Gündüz maçında Galatasaray, gel-gitlerle geçen zorlu mücadele sonrasında 10 kişi kalan Kasımpaşa'ya karşı 3-2'den geri gelip 4-3'le gülmüştü. Fenerbahçe'nin kulağı karşılaşma öncesi bir yandan o taraftaydı ancak sarı kırmızılılar tarafında herhangi bir sevindirici haber alamadılar.

KARTAL: "KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ..."

Tabii ki her şey birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu için Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının sonucu da; Trabzon'da yaşanacaklara dolaylı yollardan bazı etkilerde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesinde Galatasaray tarafına da bir göndermede bulunarak, "Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz" dedi.

Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır yerini almıştı. Onuachu yoktu ancak Thomas Meunier geri dönmüştü. Fenerbahçe cephesinde ise stoper ikilisi Serdar ve haftalardır fedakârlıkla oynayan Djiku'dan oluşuyordu. İleri hatta İrfan Can Kahveci, bordo mavililere karşı özellikle half-space denilen iç koridorları kullanabilmek için biçilmiş kaftandı.

FENERBAHÇE RÖVANŞ VE SERİ PEŞİNDEYDİ

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor, Kadıköy'de 3-2 ile gülmüştü. Fenerbahçe ise Süper Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçında da gülen taraf olmayı başarmıştı. Hem bir rövanş hem de seri devamı isteyen Fenerbahçe'ye karşı, Karadeniz ekibi de elinden gelen her türlü özveriyi ortaya koyarak rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir darbe indirmek istiyordu.

Fenerbahçe için sakatlıklar hariç alarm veren bir başka nokta da; sarı kart sınırındaki oyunculardı. Kanarya'da Batshuayi, Tadic, Szymanski, Cengiz, Becao, Mert Müldür, Dzeko, Ferdi ve Osayi kart gördükleri takdirde bir sonraki lig maçında forma giyemeyecekti.

TEMPOLU BİR GİRİŞ BÖLÜMÜ YAŞANDI

İki takımın da tempolu bir şekilde girdiği 90 dakikanın başlarında Fenerbahçe görece daha baskılı gözüktü. Tamamı dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Tadic ve Ferdi ile sol kanattan akınlar oluşturmaya çalıştı sarı lacivertliler…

Nitekim bunun meyvesini de 13. dakikada takımın Brezilyalı yıldızı Fred’in füzesiyle topladı Fenerbahçe! Ceza sahası yayı dışından sağ ayağıyla muhteşem vuran Fred, kritik deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra kenarda kulübede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın başına yabancı cisim atılması, ülkemizdeki futbolun çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KANARYA AKIP GİDİYOR!

Maçın ilk 20 dakikası tamamlanmadan önce Fenerbahçe’nin oyunu âdeta akıp gitmeye başladı. Dakikalar 19’u gösterirken Szymanski frikikten gole çok yaklaştı. Uğurcan’ın kurtardığı topu Tadic tamamlamaya çalışsa da top az farkla auta gitti. Trabzonspor’a karşı kadro kalitesi daha yüksek olan Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanı Kadıköy’e çeviriyordu.

Yarım saatlik dilime yaklaşılırken, Trabzon da topla oynamaya ve ara ara oyunu rakip yarı alanda kurgulamaya çalıştı ancak kaleye pek yaklaşamadılar.

DZEKO, FERDİ VE OSAYI…

Sarı lacivertli ekibi, Trabzonspor karşısında en çok ileri atan noktalardan biri Edin Dzeko’nun en geriye gelerek kritik anlarda yaptığı müdahaleler ve bekleri Ferdi ile Osayi’nin hücumdaki aktifliği oldu.

Oyunu çift yönlü oynamakta zorlanmayan Kanarya’da Szymanski de son maçlara oranla daha dengeli, daha güçlü gözüktü.

Trabzonspor cephesi ise iç sahada olmasına rağmen hatlar ve bölgeler arası bağlantıları kurmakta çok zorlandı.

FERDİ KADIOĞLU İPTEN ALDI

Fenerbahçe’nin zamanında tek ihtiyacı; Ferdi Kadıoğlu kadar isteyen, her an odaklı ve diri kalan, skordan bağımsız oynayabilen futbolcuların artmasıydı. Bu gerçekleşiyor şu anda takımdaki güçlü karakterler sayesinde…

Fakat Ferdi; her daim çıtayı daha yükseğe taşımaya devam ediyor. Bunu 35. dakikada Trabzon’un yakaladığı ilk tehlikede yaptığı müdahale ile takımını beraberlikten kurtararak yine kanıtladı.

VE KARŞINIZDA FRED’İN GECESİ!

Trabzon’da inanılmaz olaylar yaşandı. Devre sonuna doğru ilerlenirken 45+3’te Tadic’in harika pasında Uğurcan’la karşı karşıya kalan Sambacı, ağları ikinci kez havalandırdı.

Fred bambaşka… Fenerbahçe tarihine adını yazdıracağı belli. Ama bir de Tadić var ki; durarak, durdurarak, beklenmeyeni yaparak, beyniyle ve her hücresiyle oynuyor oynadığı zaman futbolu… Onu izlemek çok ayrı bir keyif…

TRABZONSPOR AYAĞA KALKTI

İlk yarıda ‘yapması gerekenden fazlasını yapan’ futbolcu sayısı daha çok olan Fenerbahçe; çabalarının meyvesini de -ki en önemlisi zaten bu- skor olarak aldı. Trabzonspor evinde devreyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Dakikalar 61’i gösterirken Fenerbahçe ceza sahasına meşale geldi. Tam o sırada kazanılan serbest vuruştan ikinci yarı oyuna giren bordo mavili yıldız Bardhi, harika bir vuruşla Livakovic’i avlayarak farkı 1’e indirdi: 1-2.

BORDO MAVİLİLER BEYAZ NOKTADA…

Pepe, 73’te Livakovic’le karşı karşıya kaldı ancak meşin yuvarlağı Hırvat kalecinin üzerine yolladı. Maçın önemli kırılma anlarından biri; 75. dakikada yaşandı. Bordo mavili ev sahibi penaltı kazandı.

Trabzonspor’un 10 numarası Trezeguet 78’de beyaz noktadan Livakovic ile topu ayrı köşelere göndererek skor tabelasını eşitledi: 2-2. Son 10 dakikaya girilirken İsmail Kartal tüm kozlarını oynadı ve iki forveti Batshuayi ile Serdar Dursun’u aynı anda oyuna aldı.

FENER, BATSHUAYI İLE YENİDEN UYANDI!

İkinci devre Trabzonspor kalesine gidemeyen Fenerbahçe, bordo mavili rakibinin ilk yarıda yaşadığı pozisyon kısırlığına maruz kaldı. Normal süreyle bitime çok kısa bir süre kala gelişen Fenerbahçe atağında 87’de Tadic ortayı kesti, Serdar Dursun defansı şaşırttı ve arka direğe seken topu Batshuayi ağlara yollayıp takımına hayat verdi: 2-3. Uzatmaların son anlarında saha defalarca karıştı. Futbola yakışmayan bu görüntüler eşliğinde Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı ve zirve takibini sürdürdü.