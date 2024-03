Rezilliğe rağmen Fenerbahçe kazandı

Büyük bir heyecana sahne olan dev maçta 2-0 öne geçip 2-2’ye maruz kalan Fenerbahçe ‘nöbetçi golcüsü’ Batshuayi’nin 87’deki golüyle 3 puanı alıp döndü. İşte maçın an be an hikâyesi…