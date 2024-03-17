Fenerbahçeli futbolcular sahada dayak yedi. Böyle rezalet görülmedi

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Fenerbahçeli futbolcular sahada dayak yedi. Böyle rezalet görülmedi
Fenerbahçe, Maç sonunda orta sahada sevinen Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor taraftarı saldırdı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon deplasmanına çıktı.
Karşılaşma boyunca tribünden atılan su şişeleri nedeniyle maç sık sık durdu.
Karşılaşma sonunda skandal görüntüler vardı.
Fenerbahçeli futbolcular bitiş düdüğünün ardından orta yuvarlakta bir araya geldi.
3-2'lik galibiyetin sevincini yaşamaya başlayan Sarı-Lacivertli futbolculara tribünden atlaan taraftarlar saldırdı.
Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda Fenerbahçeli futbolcuların yumruk yediği görüldü.
Koşarak tünele yetişmeye çalışan Fenerbahçeli futbolcular art arda darbe yedi.
Olaylar futbolcuların soyunma odasına kaçmasıyla sona erdi.

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