İçişleri Bakanı olamayacağını anlayan Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının arka planında yaşananlar merak ediliyor.

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberindeki iddiaya göre; Süleyman Soylu son dakikaya kadar görevinde kalmak için mücadele etti. Ancak kalamayacağını anlayınca Erdoğan’dan İstanbul Valisi olarak kendisine yakın olan Çetin Oktay Kaldırım'ı ataması için ricada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek yemin etmesinin ardından akşam Çankaya Köşkü’nde kabineyi açıkladı. Yeni İçişleri Bakanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu.

Yerlikaya’nın bu koltuğa gelmesinin ardından İstanbul Valisi’nin kim olacağı merak konusu oldu.

SOYLU GİTMEMEK İÇİN ÇOK ÇABALADI

İddiaya göre; Ali Yerlikaya’nın adının İçişleri Bakanı olarak konuşulduğu süreçte Soylu, Yerlikaya’nın kendi yerine gelmemesi için çok çaba sarfetti. Ancak bunu engelleyemedi.

SOYLU’YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Çetin Oktay Kaldırım’ın Soylu ile yakın ilişkisi siyaset arenasında biliniyor. Kaldırım’ın sosyal medyadan Soylu’ya övgü dizdiği pek çok paylaşım bulunuyor.