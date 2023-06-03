Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görev değişikliği sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla yeni kabineyi duyurdu. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirildiğini bildirdi.

Görev değişikliğinin ardından ilk kez konuşan Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verdiği çalışma onuru için minnettar olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'na, mesai arkadaşlarına ve millete de teşekkür eden Soylu, "Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.