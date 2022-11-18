Bakan Ersoy’dan ‘konser iptalleri’ açıklaması: Burası müzik yasaklı bir ülke demenizi gerçekçi bulmuyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, görüşmelerin sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na dair eleştirilere cevap veren Ersoy, "Hiçbir cemevi bize bağlanmadı. Bizim kurulan kurulumuz sadece destek amaçlı. Cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kuruludur" dedi.

ANKA ve AA'nın aktardığına göre konser yasaklarına ilişkin "Verileri İçişleri Bakanlığı’ndan aldım, 5 bin tane konsere izin verilmişti, bunlar içinde de 20 tane iptal yapılmıştı. Buradan yola çıkarak ‘Burası müzik yasaklı bir ülke’ demenizi gerçekçi bulmuyorum" dedi.

Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

“474 TİYATROYA 41 MİLYON 817 BEN TL DESTEK”

“Özel tiyatrolar ve sinemalar konusunda hiçbir eleştiriyi kabul edemeyeceğim. Çünkü bizim dönemimizde ciddi destek veriliyor. 2002 yılında 60 özel tiyatroya 850 bin lira destek verilmiş. Pandemiyle özellikle biz, 2020 yılında 486 tiyatroya 21 milyon 500 bin lira, 2021 yılında 567 tiyatroya 53 milyon 365 bin lira, 2022 yılında 474 tiyatroya 41 milyon 817 bin lira olmak üzere toplam 116 milyon 682 bin lira tutarında çeşitli mali destekler sağladık. Tiyatrocuların nasıl destek alacağını, her kesim tiyatroculardan oluşturduğumuz bir kurulumuz var, bakanlık olarak biz karar vermiyoruz, onlarla birlikte kriterleri belirliyoruz.

“KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SİYASETEN KİMSENİN CESARET EDEMEDİĞİ YIKIMLARI YAPIYOR”

Kapadokya Alan Başkanlığı çok başarılı çalışıyor. İyi ki de kuruldu. Siyaseten kimsenin cesaret edemediği yıkımları yapıyor. Şu ana kadar 400’den fazla yer yıktık. ‘Peribacası diye yıktınız’ dediğiniz yer, aslında kaçak tuvalet. Kaçak tuvalete de izin verirsek sonra yanına bir oda geliyor, sonra yanına bir salon daha geliyor. Oda, salon, tuvalet derken bildiğiniz malikane veya otel oluyor. Kapadokya Alan Başkanlığı’nın yaptığı çok daha önemli bir iş var. Koruma imar planını orada bitirmek üzereyiz. Bittikten sonra esas doğru yapılaşmalar olacak. Kapadokya Alan Başkanlığı, bu süreci hızlandırmak için asli görevini yapıyor ve sonuca da birkaç ay içinde varmak üzere.

“HİÇBİR CEMEVİ BİZE BAĞLANMADI”

Cemevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmadı. Bizim kurulan kurulumuz sadece destek amaçlı. Cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kuruludur. Hiçbir cemevi bize bağlanmadı. Kanuni düzenlemeyle cemlerinin aydınlatma, su, bakım-onarım, imar sorunu gibi ihtiyaçları da kanun üzerinde gerçekleştirilmiş. Bu kuruma bir müracaat yoksa, bir eksik ihtiyaç talebinde bulunulmadıysa cemevleriyle ilgili bir ilişki kurulmuyor. Cemevi bize başvurursa biz destek oluyoruz. Sonuçta vatandaşın ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak devletin görevi. İhtiyaçları karşılama görevini de bizim bakanlığımıza verdi. Biz de adım adım gerçekleştireceğiz.

“BENİ TURİZM KONUSUNDA ELEŞTİRMEYİN”

Her şey konusunda eleştirin ama beni turizm konusunda eleştirmeyin. Bizdeki verileri biz oluşturmuyoruz. Kaç turistin geldiği, direkt pasaport polisinden aldığımız veri. Günübirlik turistler toplam sayının yüzde 1’ini geçmez. 2021’de hükümet olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz için çok daha hızlı bir çıkış yaptık. ‘V’ çıkışı gerçekten gerçekleşti. Diğer ülkeler bu çıkışı gerçekleştiremedi. Biz, kişi başı gelire bakmıyoruz. Gerçek turizmciyseniz kişi başı gecelik gelire bakmalısınız. Kişi başı gelir, ortalama kalış süresiyle alakalı bir şeydir. Dünya turizm araştırma kurumları veriler açıklamaya başladı. Dominik Cumhuriyeti’nden sonra en iyi performansı gösteren ülke Türkiye.”