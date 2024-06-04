İdeolojilerin sonu tezinin vücut bulmuş hali

Aydınlanmayla ortaya çıkan ideoloji kavramının ikinci dünya savaşı sonrası sonunun geldiği tartışmaları yapılmaya başlandı!



50’li yılların ortalarına denk gelen bu tartışmalarda, ideolojilere neden olan ekonomik eşitsizliklerin kısmen ortadan kalkmasıyla beraber “ideolojilerin de sonunun” geldiği iddia edilmişti!



İddia sahipleri, insanlık için tek bir yaşama tarzı, tek bir ekonomik sistemin (serbest piyasa ekonomisi) varlığını kabul etmişti!



Savı öne sürenlere göre, ekonomik eşitsizliklerin kısmen de olsa ortadan kalkmasıyla ideolojiler de ölmüştü!



Dünyada eşitsizliklerin giderek arttığı, sınıflar arası uçurumların doruğa vardığı günümüze bakarak bunun global anlamda bir gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışılır ancak tespit şu açıdan çok doğru!



Dünyada ekonomik olarak doygunluğa ulaşmış kesimin ideolojisi olmuyor maalesef!



Dünyadaki en temel ayrımın zengin-fakir arasında olduğunu göz önünde bulundurursak bu son derece normal zaten!



Savdaki gibi “Tek bir ekonomik sistemin” çarklarından biri haline gelen bireyde ideoloji ölüyor maalesef!



Yerini kişisel menfaatlere bırakıyor!



İşte bunun Türk siyasetindeki son örneği Türker Yörükçüoğlu!



İYİ Parti'den Büyük Birlik Partisi'ne geçen Türker Yörükçüoğlu, “İlk gözümüzü açtığımız yer BBP ve Alperen Ocakları” dedi!



Bu lafları söyleyen Yörükçüoğlu 12 yıl (2003-2015) Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yaptı!



Aynı zamanda Balkan Vakfı'nın kurucusu olan Yörükçüoğlu, danışmanlık göreviyle AKP ideolojisinin memleketin her köşesine yayılmasından da sorumluydu!



2015 yılında AKP’den Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Olmadı, bu sefer şansını İYİ Parti’den denedi!



İYİ Parti'de Yörükçüoğlu’nu partiye almakla yetinmediler, genel başkan yardımcısı yaptılar!



Erdoğan’ın 12 yıl danışmanlığını yapan adamı İYİ Parti’de Akşener’in sağ kolu yaptılar!



İşte o Yörükçüoğlu, şimdi BBP’ye geçti!



Aynen şu ifadeleri kullandı:



“Her daim aklımızda hep siyasi hayatta ilk gözümüzü açtığımız bir Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları gelmiştir.



Biz Türk milliyetçileri, Türk milletine, Türk milliyetçiliğine bağlı olduğumuz kadar Türk milletinin milli manevi değerlerine de bağlıyız.

Türk milletinin bin yıllık milli ve manevi değerlerinin tecessüs etmiş hali olan Büyük Birlik Partisi yine bu değerleri taşıyan tüm Türk milletinin mensuplarının yegâne adresi ve yuvasıdır.

Yeniden burada bulunmaktan dolayı tekrar Genel Başkanıma buna vesile olduğu için çok teşekkür ederim.”

Yörükçüoğlu, İYİ Parti’ye geçtiğinde de “Burada olmak bir şeref” demişti!

Eminin AKP’deyken de AKP için aynı şeyleri söylemiştir!

Allah memleket menfaatlerini özümseyenlerden eylesin ne diyeyim!