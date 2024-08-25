Türkiye hukukta çağ atladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı!

Dedi ki, “Türk Ceza Kanunu'ndan Ticaret Kanunlarına Borçlar Kanunlarına varıncaya kadar dünyanın en yeni en çağdaş kanunları bizim ülkemizde”!

Başka neler söyledi Tunç dersiniz?

“Anayasamızda temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, kadın hakları ile ilgili çocuk hakları ile ilgili şehitlerimizin gazilerimizin hakları ile ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik”

Temel hak ve özgürlükleri güçlendirmiş AKP 22 yılda!

Başka neler yapmışlar?

“Ülkemizin temel hak ve özgürlükler noktasında basın özgürlüğü düşünce özgürlüğü fikir özgürlüğü konusunda alabildiğine önünü açan uygulamaları bir bir hayata geçirdik. Hak arama yollarını artırdık”

Düşünce özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün önünü açmışlar!

Basın özgürlüğü sağlamışlar!

Yahu bu ülkede 11 gazete aynı manşetle çıkıyor!

En ufak fikrini beyan eden vatandaşlar tutuklanıyor!

Son örneği Dilruba!

Instagram yasakları üzerine yapılan bir sokak röportajında Dilruba fikrini beyan etti!

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz!

Ne demişti ki Dilruba röportajında?

“21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek, o da babasının ahırı gibi kullanır”

“Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah’tan da üstün tutup ona taptığınız için sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız.”

Bu ifadelerde katıldığınız yerler de olabilir katılmadığınız da!

Yanlış bulduğunuz noktalar da olabilir doğru bulduğunuz da ama tutuklanmayı gerektirecek ne var Allah aşkına?

Bu cümlenin hangi kelimesi yanlış?

AKP'li vekil, "Erdoğan, Allah'ın tüm vasıflarını üzerinde taşıyor" diye açıklama yapmadı mı?

Yaptı!

Peki AKP'den çıkıp kim karşı geldi bu sözlere

Olmadı!

Alın size 22 yılda gerçekleştirdiğiniz “ifade ve düşünce özgürlüğü” ortamı!

Bakan Tunç böyle diyor, peki gerçekler ne

Gelin hep beraber bakalım!

Türkiye 2023 yılında “hukukun üstünlüğü endeksi”nde kaçıncı sırada biliyor musunuz

117!

142 ülke arasında 117’nci sıradayız!

Bu listede, Uruguay kaçıncı sırada biliyor musunuz?

25’nci sırada

Ruanda, 41; Namibya, 44; Malezya 55; Güney Afrika 56; Kosova 58; Senegal, 60; Gana, 61, Endonezya 66’ıncı sırada!

Aynı listede Tunus 72’inci; Hindistan 79’uncu; Tayland 82’inci; Gambiya 85’inci; Burkina Faso, 95’inci; Çin 97’inci; Zambiya 105’inci sırada!

Ama korkmayın!

Gine’yi, Honduras’ı, Nijerya’yı, Uganda’yı, Zimbabve’yi, Gabon’u, Uganda’yı, Kamerun’u, Venezuela’yı hatta ve hatta Afganistan’ı geride bıraktık!

Şimdi “Bu veriler eski Türkiye, 1 yılda çağ atladı” diyecekleri duyar gibiyim.

Hemen onlar için 1 yıllık süreci özet geçelim!

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, göz göre göre Türkiye’de motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak onu öldürdü!

Önce kuryeyi suçlu gösteren raporlar ortaya çıktı!

Sonra kamera kayıtları ortaya çıkınca gerçek anlaşıldı ama ne yapıldı ne edildiyse kurye Göçer’in eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine Mahmud’a sadece 27 bin 300 lira adli para cezası verildi!

Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV’ye çarparak 5 kişinin yaralanmasına, Oğuz Murat Aci’nin ise hayatını kaybetmesine neden oldu!

Ana-oğul önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçtı!

Hatta sonradan ABD’de yargılanan davaya Türkiye’nin sunduğu belgelerde "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiği ortaya çıktı!

Bir can gitti, diğer canlar ABD’ye gitti anlayacağınız!

Mahkeme sonucunu hep beraber göreceğiz!

Türkiye’nin tarihinde yaşadığı en büyük afetlerden biri olan Kahramanmaraş depremlerinde depremzedelere çadır satan Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, motorlu iki gence çarptı!

Gençlerden biri hayatını kaybetti!

Yüzde 100 kusurlu bulunan Zehra Kınık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Bir kazada yüzde 100 kusuru olan Kınık, elini kolunu sallayarak dolaşıyor aramızda!

Gerçi, depremzedelere o zor dönemde çadır satmakta ahlaki olarak hiçbir beis görmeyen Kınık’a ne oldu ki?

Sorsanız bir de arkadaş dindardır!

İşte "Türkiye’nin hukuk endeksi”!

Bakmayın siz bakanın adaleti ve hukuku da siyasete alet etmesine.

Türkiye’de adalet can çekişiyor!