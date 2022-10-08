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İdo Tatlıses'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı: Allah bizi ayırmasın kraliçem

Geçen yıl nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümlerini Paris’te kutladı. 

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:25
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli birinci evlilik yıl dönümlerini Paris'te kutladı

İdo Tatlıses'ten evlilik yıl dönümü paylaşımı: Allah bizi ayırmasın kraliçem
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İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo ile Yasemin Şefkatli geçen yıl dünya evine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yıldönümünü Paris’te dostlarıyla birlikte kutladı.

İdo eşiyle fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Eveeet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın Kraliçem. Valla su gibi geçiyor seninle günler. Unutmadan Kandiliniz Mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Derya Tuna ise kendi paylaşımının altına, "1 yıl oldu. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice yıldönümleriniz olsun. Sizi çok seviyorum canlarım" notunu ekledi.

Ünlü şarkıcının yaptığı duygusal paylaşımı oldukça ilgi gördü. "Allah mesut etsin bir ömür boyu mutluluklar" yorumları yağdı.

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