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  • İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavisinin ardından Tatlıses, bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti. Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor" dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 01:00
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 01:08
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İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
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İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti.

Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, şarkılarını seslendirdi. Kaza anına ilişkin de konuşan Tatlıses, araçlarının devrilmesini iki kayanın engellediğini söyledi.

Oğlu İdo Tatlıses'in öndeki araçta olduğunu, çarpışmadan sonra araçların ön bölümlerinin alev aldığını görmesiyle yoldan geçenleri durdurduğunu, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiklerini anlatan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor. Ben de arabanın içindeyim. Kül olup gideceğiz. Bir arkadaş tüpü veriyor, söndürüyorlar ateşi. Ben 'Ne oldu?' diye soruyorum. 'Bize çarpan kamyon yanıyor.' diyorlar. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra görüntüleri izledim, 'Allah'ım ne kadar büyüksün.' dedim. Ne mucizelerin var. Bakın buradayız. 'Ben seyircimin karşısına çıkacağım, söz verdim onlara.' dedim, buradayız. İtfaiyeye, polislere, jandarmaya, hastanemize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

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varol
26.08.2022 13:22
konsere giden vatandaşlarımız Verdiğiniz paralarla yoksul bir üniversite öğrencisini okutamaz mıydınız ne geçti elinize başınız göğemi erdi  
 
fatsalı
26.08.2022 13:01
sen bitmişsin farkında değilsin  
 
özkurtcu
26.08.2022 09:28
topuğuna sıktırdığın insanların ahını ödettiriyor olmasın yüce Allah!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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