Iğdır'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 6 yaralı

Iğdır'da 5 gündür etkili olan yoğun sisten dolayı meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Iğdır'da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Doğubayazıt'tan Iğdır'a seyir halinde olan Kamuran Yılmaz yönetimindeki 31 SU 627 plakalı ticari araç İran plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpma etkisi ile sürücü Kamuran Yılmaz araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma sevk edildi. AFAD ve İtfaiye yardımı ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada Kamuran Yılmaz, Reşit Yılmaz, Mehmet Reşat Saygın, İslam Dalmaz, Süleyman Dalmaz ve Mahmut Dalmaz hafif yaralandı. Yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



(Kaynak: İHA)