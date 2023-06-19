Gazeteci Sinan Aygül'e saldırının sebebi olan ihale iptal edildi

AKP Tatvan Belediye Başkanı Geylani'nin silahlı korumalarının ağır şekilde darp ettiği gazeteci Sinan Aygül, saldırının sebebi haberine konu olan satış ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Gazeteci Sinan Aygül'e saldırının sebebi olan ihale iptal edildi

AKP Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin biri polis silahlı iki korumasının saldırısında ağır şekilde yaralanan gazeteci Sinan Aygül, saldırıya uğramasına sebep olan haberdeki söz konusu ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

SALDIRIYA SEBEP OLAN HABERİNİ ALINTILADI

Twitter'dan, saldırı öncesi yaptığı "AKP'li Tatvan Belediye Başkanı @EminGeylani gider ayak belediyenin çarşı merkezinde elinde kalan tek ve en değerli yeri de satıyor. Şaibeli 2019 yerel seçimlerinden sonra başkan olduğu günden beri ismi görevden alındı alınacak diye sürekli gündeme gelen, geçtiğimiz seçimlerde halk görünce tepki gösterdiği için AKP'li milletvekili adaylarının yanlarında dolaştırmak istemedikleri iddialarıyla yine ismi gündemde olan Geylani şimdi de son parçayı satıyor olmakla gündemde." paylaşımlarını alıntılayan Aygül, yeni gelişmeyi şöyle duyurdu:

“KAMU MALININ SATIŞI İHALESİ BUGÜN İPTAL EDİLDİ”

"Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım bu aşağıdaki haberdi. Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün İPTAL edildi. Bugüne kadar susturamadınız, bugünden sonra da susturabilmek ve artık susturmaya çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız."

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“ÖLDÜRMEYE DÖNÜK TEŞEBBÜS”

Sinan Aygül, daha önce yaptığı açıklamada da saldırıyı 'kendisini öldürmeye dönük bir teşebbüs' olarak niteledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğini umduğunu belirten Aygül, "Üstünün örtülmemesini umut ediyorum. Örtüleceğine de inanmıyorum, hesabı sorulacaktır" dedi.

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