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İki çocuk annesi kadın çocuğunun gözü önünde katledildi

Denizli’de iki çocuk annesi bir kadın, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde başından ve göğsünden vurularak katledildi. Eşini katlederek hayattan koparan koca, aynı silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Cinayete tanık olan 15 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi, kan donduran olayın detaylarını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 17:10
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İki çocuk annesi kadın, başından vurularak can verdi

İki çocuk annesi kadın çocuğunun gözü önünde katledildi
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde servis şoförü olan Hıdır Tutal ile iki çocuk annesi eşi Arzu Tutal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine tabancasını alan Hıdır Tutal, kendisini engellemek isteyen eşi Arzu Tutal'a peş peşe ateş etti. Arzu Tutal başı ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS GELİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin kapısına polis gelmesiyle Hıdır Tutal, aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla içeriye girdi. Acil sağlık ekibi, Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini, Hıdır Tutal'ın ise hayatta olduğunu belirledi.

Hıdır Tutal, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tedavisi süren Tutal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KIZI ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞ

Polis, olayın ardından çiftin 15 yaşındaki kızı B.T.'nin pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu. B.T.'nin ifadesinden olayın gözü önünde işlendiği ortaya çıktı. B.T. ifadesinde tabancasını alan babasına engel olmak istediğini ancak kendisini itip yere düşürdüğünü ardından da peş peşe annesine ateş ettiğini söyledi. B.T. ifadesinde babasının daha sonra kendisini dışarı çıkarıp, kapıyı kilitledikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu da anlattı.

Öte yandan, Arzu Tutal'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tutal, Güney ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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