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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ rakip reklam filmlerinde karşı karşıya geldiler

12 yıl sonra bir aşk filminde buluşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı araba reklam tanıtımlarının aynı gün yayınlanması tatlı bir tesadüf oldu

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:53
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İki ünlü oyuncunun ayrı ayrı reklam yüzü oldukları araba markalarının reklamları tesadüf sonucu aynı gün yayınlandı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ rakip reklam filmlerinde karşı karşıya geldiler
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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ geçen yaz Onur Güvanatam imzalı “Last Call For Istanbul” filminde 12 yıl sonra bir araya gelmişti. Televizyon tarihinin en çok yakıştırılan çifti olma özelliğini taşıyan ikilinin 2023’te Netflix’te yayınlanacak filmi, merakla bekleniyor. Filmde New York havalimanında bavulu bir başkası ile karışan Serin’in yolu Mehmet ile kesişecek. Kayıp valizin peşine düşen iki yabancı New York’ta aşk, evlilik ve sadakat üzerine bir keşfe çıkacak.

Geçen hafta filmle ilgili ilk görüntüler yayınlanırken dün de iki star ismin yüzü oldukları otomobil markalarının yeni tanıtımları yayınlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doğaya verdikleri destekle tanınan ve bu nedenle özellikle elektrikli otomobil tanıtan iki oyuncunun reklamlarının aynı gün yayınlanması hoş bir tesadüfü beraberinde getirdi. Öte yandan Beren Saat firma ile 2. yıl anlaşması yaptı

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