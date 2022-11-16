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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Beren Saat itirafı: Beren ile çalışmak çok konforluydu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir aşk filminde buluştuğu Beren Saat ile ilgili açıklama yaptı. Tatlıtuğ çekimlerin çok iyi geçtiğini çünkü Beren Saat ile çalışmanın çok konforlu olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:03
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Beren Saat açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Beren Saat itirafı: Beren ile çalışmak çok konforluydu
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler’deki bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. 

Mekan çıkışı Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika’da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, ”Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Zaman su gibi akıp geçti.

Yurt dışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı" dedi.

"BU KONULAR BENİ AŞAR"

Özge Özpirinçci’yle kamera karşısına geçeceği iddia edilen Tatlıtuğ, ”O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem" dedi.

"SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Tatlıtuğ, "Oğlunuz size benziyor galiba" şeklindeki bir soruya ise, ”Evet benziyor. Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin” şeklinde cevap verdi.

"Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? sorusuna da cevap veren Tatlıtuğ, ”Hayatımda çok şey değişti. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un elinin üzerine yaptırdığı ve kolunun içindeki Kurt Efe’nin ayak izini çizdirdiği dövmeler dikkat çekti.

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