İki yüz milyon yıldır bilinen şifa deposu ot ortaya çıktı

Ginkgo biloba, Çin tıbbının 500 yıl önce bulduğu alternatif tıp için değerli bir bitki olduğu biliniyor.

Çoğunlukla çay olarak içilen ginkgo biloba, çok sayıda faydaya sahip olduğunun altı çizildi.

Beyin ağacı olarak da anılan ginkgo biloba, konsantrasyonu, hafızayı ve Alzheimer gibi hafıza problemlerini iyileştirdiği bildirildi.

İşte şifa deposuyla ilgili tüm detaylar…

GİNKGO BİLOBA NEDİR?

Ginkgo biloba, mabet ağacı olarak da bilinen 200 milyon yıldan fazla süredir yaşayan bir ağaç türü olduğu biliniyor.

Yaprakları yelpaze şeklinde olan bu ağaç, Çin, Kore ve Japonya’da yetiştiği bildirildi.

1730’lu yıllardan beri Avrupa’da da yetiştirilen ağaç, 1784 yılında William Hamilton tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne getirildiği biliyor.

Ginkgo biloba, MÖ. 2600’lü yıllardan beri insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

Ginkgo bilobanın fıstıkları ve çayı ilk olarak Çin’de kullanılmıştır. Zamanla Avrupa’da da çayı popüler olmuştu.

Ginkgo biloba, 1600’lü yılların sonunda Engelbert Kaempfer tarafından keşfedilmiştir. 1771 yılında

Linnaeus tarafından tarih kayıtlarına geçirilmiştir.

Ginkgo biloba ağacı, dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından biridir, ortalama 1000 yıl yaşar.

Ginkgo biloba, kendine has bir ağaçtır, günümüzde yakın veya benzer bir türü yoktur.

İŞTE 20 YARARI

Migreni Azaltır: Ginkgo biloba, kafadaki basıncı ve damarları rahatlatır. Bu sayede migren ve diğer baş ağrılarını hafifletir.

Felç Riskini Düşürür: Ginkgo biloba, kan pıhtılaşmasını önler. Bu da felç olma ihtimalini azaltır.

Ayrıca, beyin hücrelerinin onarılmasına da katkıda bulunur.

Antioksidandır: Ginkgo biloba, hücreleri serbest radikallerin zararından koruyan bir antioksidandır.

Bu da kanser dahil birçok hastalığı önler.

Göz Sağlığını İyileştirir: Ginkgo biloba, gözdeki kan akışını artırır. Bu da kornea ve retina sağlığını korur. Yaşlılarda görülen görme problemlerini engeller. Ginkgo biloba içeren göz vitaminleri, göz hastalıklarına karşı yardımcıdır.

Basuru Tedavi Eder: Ginkgo biloba, basur olarak bilinen hemoroid sorununa iyi gelir. Basurun neden olduğu ağrı ve kanamayı azaltır. İltihabı giderir.

Güneşten Korur: Ginkgo biloba, doğal bir güneş koruyucusudur. Bu nedenle güneş kremlerinde sıkça kullanılır. Ginkgo biloba özü ile yapılan maske de cildi güneşin etkilerinden korur.

Kulak Sağlığını Destekler: Ginkgo biloba, kulaklardaki gürültü ve çınlama gibi sorunlara karşı etkilidir.

Cinsel İsteği Artırır: Ginkgo biloba, sağlıklı bir cinsel yaşam için faydalıdır. Ereksiyon problemlerine karşı etkilidir. Cinsel isteksizliği giderir. Kan damarlarını gevşeterek genital bölgelere kan akışını hızlandırır. Libidoyu yükseltir.

Saç Dökülmesini Önler: Ginkgo biloba, saç dökülmesini durdurur. Erkeklerde görülen kellik problemlerine karşı etkilidir.

Kalp ve Damar Sağlığını Korur: Ginkgo biloba, kan pıhtılaşması, kalp ve damar tıkanıklığı, yüksek kan basıncı gibi sorunların tedavisine yardımcı olur. Kalp sağlığını korur.

Enerji Verir: Ginkgo biloba, vücuda enerji veren etken maddeler içerir. Günde iki fincan ginkgo biloba çayı içerek vücudunuzu canlandırabilirsiniz.

Bazı Kanserlere Karşı Korur: Ginkgo biloba yaprağı, meme kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseri ile savaşır. Ginkgo biloba çayı içmek bu kanser türlerine yakalanma riskini düşürür.

Adet Öncesi Sendromu Hafifletir: Ginkgo biloba çayı, adet semptomlarını iyileştirir ve adet öncesi sendromu hafifletir. Ani duygu değişimlerini önler ve adet dönemini daha rahat geçirmenizi sağlar.

Menopoz sonrası dönemde de benzer etkiler gösterir.

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Tedavisine Yardımcı Olur: Ginkgo biloba takviyesi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde olumlu sonuçlar verir. Konsantrasyonu artırır ve dikkat eksikliği ile hiperaktiviteyi azaltır.

Fibromiyalji Hastalarının Yaşam Kalitesini Yükseltir: Ginkgo biloba, sinir sistemini iyileştirir. CoQ10 ile birlikte alındığında fibromiyalji hastalarının yaşam kalitesini yükseltir.

Hafıza Problemlerine İyi Gelir: Ginkgo biloba yaprağı, Alzheimer ve diğer hafıza problemlerine iyi gelir. Ayrıca, yaşlılarda beyindeki kan akışının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan hafıza kaybı, baş dönmesi, konsantrasyon ve duygu durum bozuklukları gibi sorunlar için kullanılır. Beyindeki düşünme problemlerini önlemek için bir antioksidan görevi görür.

Astım ve Bronşit Tedavisine Destek Olur: Ginkgo biloba, astım ve bronşit tedavisine destek olur. Sabah ve akşam içilen ginkgo biloba çayı, astım ataklarını azaltır. Ayrıca bu çay, bronşları açarak solunumu kolaylaştırır.

Kan Dolaşımını Düzenler: Ginkgo biloba, kan dolaşımını düzenler. Bu da beyin, göz, kulak ve bacakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Enfeksiyonla Savaşır: Ginkgo biloba tohumları, vücutta enfeksiyona neden olan mantar ve bakterileri öldüren maddeler içerir. Alerji ve enfeksiyonun yol açtığı iltihaplanmayı giderir.

Depresyonu Azaltır: Ginkgo biloba özü, merkezi sinir sistemini etkileyen bileşenler ve asitler içerir.