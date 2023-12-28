Kimler neden Dejavu yaşar, hastalık mıdır

Daha önce yaşadığınız bir anı bir anda normal halinizle yaşadığınız olur mu? Oluyorsa bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Dejavu nedir ve neden yaşanır, kimler daha sık yaşar? işte o soruların ayrıntılı yanıtları...

Dejavu İnsanın daha önceden yaşadığı bir anı sanki tekrar yaşıyormuş hissine kapılmasıdır. Genel itibariyle ir rahatsızlık olduğu söylenemez ancak sık yaşanıyorsa bir doktora başvurmakta yarar var. Çünkü altında psikolojik bir neden olabilir.



Dejavu ile ilgili bir araştırma yapıldı. Sonuçta, insan beynindeki sol alt lobun yaşadığımız olayları sadece ana hatlarıyla kayıt altına aldığı ve gelecekte aynı olaya benzer bir durumla karşılaşıldığı zaman, o olayı öne çıkartıp yaşanmışlık hissi verdiği anlaşıldı...

Dejavu yaşayanların yaş aralığı, 15 ile -30. Peki neden Dejavu yaşanır? İşte yanıtı.

NEDEN DEJAVU YAŞANIR?

Konu hakkında birçok kişi farklı düşünceler üretiyor. Bazıları reenkarnasyona bağlıyor bazıları da paralel evrendeki yaşantıyla ilişkilendiriliyor. İslami bilimciler ise ruhun daha önce yaşadıkları olarak açıklıyor. Dejavu beyindeki hafıza sisteminin dejavu olduğumuz andaki zamansal uyumu. Yaşanılanların kısa süreli bellekten, uzun süreli belleğe atılırken ortaya çıkan bir sorun.

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Şizofreni olanlar, anksiyete bozukluğu yaşayanlar, depresyon içerisinde olanlar daha sık yaşıyor. Epilepsi vakaları için Dejavu bir nöbet habercisi.



NEDENLERİ NELER?

Beynin, yorgunluk hissi veya başka nedenlerden dolayı bir görüntü, ses, vb. herhangi bir girdiyi, giriş anı sırasında algılayamamasından kaynaklanıyor. Beyin bu girdiyi algıladığında kişi bu olayı daha önce yaşadığı hissine kapılıyor.

Öte yandan, beynin sağ lobu ile sol lobunun mili saniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışmasından da kaynaklanabiliyor. Yani bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için, geç algılayan taraf bu olayın daha önce yaşanmış olduğu yanılsamasına kapılıyor. Yoğun alkol tüketildiği bir gecenin sabahında sık yaşanabiliyor.

DEJAVU HAFIZAYI ŞAŞIRTABİLİR

Bilim insanları çok yoğun dejavu nöbetleri geçiren insanları inceledi ve ortaya şu sonuç çıktı:

Sorun beyinde temporal lob adı verilen bölgede. Bu bölgedeki sinir bağlantılarında olmaması gereken bir anda ateşleme oluyor sahte bir anı yaşanmışlık hissi veriyor. İki paralel evren çarpışıyor bu durum hafızayı yanıltabiliyor. Aynı zamanda geleceği görebilme hissi de uyandırıyor.

Dejavunun karşıtına Jamevu deniliyor. Yani bir şeyin tanıdık olduğunu bilip de ona karşı yabancılık hissine kapılmak...