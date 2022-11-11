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  • Arabasına asılan yazıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. AVM’nin otoparkına park etmişti

Arabasına asılan yazıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. AVM’nin otoparkına park etmişti

İstanbul'un Anadolu yakasında bir sürücü aracını hatalı park etti. Bu durumu protesto etmek isteyen biri ya da birileri araca "Arabasını sadece kendisini düşünecek şekilde park eden bencil bir sığırım" yazısını yapıştırdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:03
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AVM otoparkında aracını hatalı park eden sürücünün aracına yapıştırılan yazı sosyal medyada gündem oldu

Arabasına asılan yazıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. AVM’nin otoparkına park etmişti
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Hatalı park ederek diğer sürücülere zorluk çıkaran kişilere tepkiler yağmaya devam ediyor. Üstelik bu kez tepkiler sadece sözel değil, fiziki anlamda da oluşmaya başladı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir AVM’de hatalı park yapanlara kesilen ceza sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 

Protestocular hatalı park edilen bir aracın arka farına "Arabasını sadece kendisini düşünecek şekilde park eden bencil bir sığırım" yazılı kağıt yapıştırdı.

Twitter'da paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum geldi. Uygulamaya destek çıkılırken, "yaygınlaşmalı", "eline sağlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Sedat
11.11.2022 17:05
Harika aslında bu şekildeki bütün araçlara yapmak lazım:)))))))))  
 
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