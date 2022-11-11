Arabasına asılan yazıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. AVM’nin otoparkına park etmişti

Hatalı park ederek diğer sürücülere zorluk çıkaran kişilere tepkiler yağmaya devam ediyor. Üstelik bu kez tepkiler sadece sözel değil, fiziki anlamda da oluşmaya başladı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir AVM’de hatalı park yapanlara kesilen ceza sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Protestocular hatalı park edilen bir aracın arka farına "Arabasını sadece kendisini düşünecek şekilde park eden bencil bir sığırım" yazılı kağıt yapıştırdı.

Twitter'da paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum geldi. Uygulamaya destek çıkılırken, "yaygınlaşmalı", "eline sağlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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