12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İsveç Başbakanı: Anlaşmaya rağmen hiçbirini Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İktidar esip gürleyip sonra NATO vetosunu kal

İsveç Başbakanı: Anlaşmaya rağmen hiçbirini Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İktidar esip gürleyip sonra NATO vetosunu kaldırmıştı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:21
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:23
Takip Et

İktidar esip gürleyip sonra NATO vetosunu kaldırmıştı. İsveç Başbakanı: Anlaşmaya rağmen hiçbirini Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

İsveç Başbakanı: Anlaşmaya rağmen hiçbirini Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İktidar esip gürleyip sonra NATO vetosunu kaldırmıştı
+
Aa
-

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı. Seçim öncesi başkent Stokholm’de Barzani’nin kanalı Rûdaw’a konuşan Başbakan Andersson, Türkiye’nin İsveç hükumetinden talepleri hakkındaki sorusuna, şu yanıtı verdi:

“İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimse sınır dışı edilemez, yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır.”

İsveç'teki Kürt yapılanmayla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Anne Linde de, İsveç vatandaşlığına sahip hiç kimsenin hiçbir ülkeye iade edilmeyeceğini söylemişti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ VE TÜRKİYE İLE ANLAŞMA

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmak için başvuruda bulundu. Türkiye iki ülkenden, üyeliklerine onay verme karşılığında PKK ve FETÖ başta olmak üzere diğer örgütlere üye olmakla suçladığı 33 kişiyi teslim etmelerini istedi.

Haziran ayının sonunda Madrid'de yapılan NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü bir anlaşma imzalandı.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 Ağustos'ta İsveç'in kendilerine sadece bir kişiyi teslim ettiğini ve bu kişinin dolandırıcılıktan arandığını söyledi. Öte yandan Bozdağ, Finlandiya'nın "terör suçlarından aranan" kişileri Türkiye'ye iade etmediğini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için tüm üyelerin istisnasız onayını alması gerekiyor.

BAŞBAKAN ANDERSSON’UN PARTİSİ BİRİNCİ

AA'da yer alan haberde, İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre, sol bloktan Sosyal Demokrat Parti yüzde 29,3 oy aldı. Bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi (MP) yüzde 5,8, Sol Parti ise yüzde 7 oy elde etti. Seçim öncesi sağ blokta yer almayacağını ve sol blokla hareket edeceğini ifade eden Merkez Partisi yüzde 7,7 oy aldı.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti yüzde 18,8 oy alırken, bloktaki diğer partiler Liberal Parti yüzde 4,7, Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 5,2 oy topladı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükseltmesi dikkati çekti. SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2018 seçimlerinde yüzde 18'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler 49,2, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise 49,8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 173 milletvekili, sol blok partileri de 176 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

SOSYAL DEMOKRATLAR HÜKÜMETİ KURABİLECEK

İsveç medyasında yer alan yorumlarda, seçimlerin bu sonuçlarla bitmesi halinde Sosyal Demokrat Parti önderliğinde kıl payı farkla bir hükümet kurulabileceği kaydedildi.

Sosyal Demokrat Parti'nin Merkez Partisi ile azınlık hükümeti kurma girişiminde bulunacağı ve buna Sol Parti ve Yeşiller ve Çevre Partisi'nin dışarıdan destek vereceği ön görülüyor.

Öte yandan ana muhalefet ılımlı Muhafazakar Partisi'nin de Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile azınlık hükümeti kurmaya çalışacağı ve bu hükümete aşırı sağcı SD'nin destek vereceği öne sürülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet
12.09.2022 11:51
Dünyayı tir tır titrettik yine çok şükür.. dünya bizden korkuyor bizi kıskanıyor.  
 
Beherglas Bahattin
12.09.2022 11:34
Özgül ağırlığımız bu kadar...  
 
merdanoğlu
12.09.2022 11:27
natoya giriş ile ilgili onay vermek için isteye isteye bu şartı mı istemişler ne saçma önce şu ada sorunlarını çözdürmek sonra sınırdaki pyd pkk ya silah yardımının durdurulmasını istemek gerekir  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
6
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
7
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.