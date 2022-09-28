NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun

NATO'dan yapılan açıklamaya göre; Genel Sekreter Jens Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna'daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna'ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.

Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti. Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü. Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.