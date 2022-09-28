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NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 04:42
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NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun

NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre; Genel Sekreter Jens Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna'daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna'ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.

Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti. Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü. Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.

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Insan
28.09.2022 05:00
Egedeki akdenizdeki yasanlara tepki olarak izmir nato ustunu kapatma bu aciklamya onay ver bu tayibin artik palavlalarina arik tok kuz diklator yonetim son blmasi icn afgan ve suriyeleri abd yollayin  
 
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