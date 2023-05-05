Ekonomisi günden güne daha kötüye giden Türkiye'de et ve süt fiyatları ulaşılamaz bir noktaya varmışken, vatandaş yaşananların sorumlusunu yaptıkları açıklamalarla net bir şekilde ortaya koyuyor.

Cumhuriyet'in yaptığı sokak röportajında kendisine uzatılan mikronofona konuşan kadın Erdoğan iktidarında yapılan yanlışları sıraladı ve enflasyonun nasıl düşürülebileceğini açıkladı.

İşte kendisine mikrofon uzatılan kadının kullandığı o ifadeler:

Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden önce ülkede hizmet veren fabrikaları hatırlıyorum tütün için Tütünbank, pancar için Şekerbank, demir çelik için demir çelik fabrikası, kağıt için SEKA, kumaş ve giyim için Sümerbank ne oldu bunlar?

Övüne övüne kapattı, sonra ne oldu utanmadan sıkılmadan Çin'den kağıt satın aldı.

Ülkenin bütün varlıklarını yok etti bizi yurt dışına mahkum etti. İnsanlar tarımla uğraşmayı bıraktı. Tütünle, pamukla, pancarla uğraşmayı bıraktı.

Her şey parayla alınmaz, bir şeyleri üreteceksin ki insanlar yiyecek... Her şeyi yurt dışından alamazsın!

Sırbistan çiftçisini paraya boğacağına kendi çiftçinize para verin üretsin. Tarım oldu mu, üretim oldu mu enflasyon öyle bir güzel düşer ki!