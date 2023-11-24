Hazine'de kur depremi. Dudak uçuklatan rakam

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın yazısına göre, Hazine borcunda son beş ayda 1,5 trilyonluk dev bir artış yaşandı. O artışın nedeni ise kur farkı...

Merkezi yönetim borç stoku bu yıl ocak-ekim döneminde yüzde 55,6 oranında 2,2 trilyon lira büyüyerek 6,3 trilyon liraya ulaştı. Hazine borcundaki büyümenin 1,5 trilyonu, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleşti.

BORÇ STOKU REKOR KIRDI

Merkezi yönetim borç stokunda bu yılın ilk on aylık döneminde gerçekleşen 2,2 trilyon liralık rekor büyümenin 1,5 trilyonunun, yeni ekonomi yönetiminin iş başında olduğu son beş ayda gerçekleştiği belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim borç stoku, ocak-ekim döneminde net 2 trilyon 242,6 milyar lira artarak 6 trilyon 276,8 milyar lira ile rekor bir düzeye ulaştı.

Bu dönemde iç borç stoku 1 trilyon 61,5 milyar liralık net artışla 2 trilyon 966,8 milyar liraya, dış borç stokunun TL karşılığı da net 1 trilyon 181,2 milyar liralık artışla 3 trilyon 310,1 milyar liraya yükseldi. Ekim sonu itibarıyla iç borcun 747,2 milyar liralık bölümü döviz cinsi kamu borçlanma kâğıdı ihracı kaynaklı borçlar kaynaklı.

Aynı tarihteki dış borçlarla birlikte toplam dövizli borç stoku 4 trilyon 57,2 milyar lira ile toplam merkezi yönetim borç stokunun yüzde 64,6’sını oluşturuyor. Buna göre Hazine’nin yükümlülüğünde bulunan her 100 liralık borcunun yaklaşık 65 lirası döviz cinsinden.

OCAK-EKİM ARASINDAKİ ARTIŞ

Merkezi yönetim borcunda ocak-ekim döneminde kaydedilen büyümenin 701,8 milyarı ilk beş ayda, 1 trilyon 540,8 milyarı ise yeni ekonomi yönetiminin görevi devraldığı haziran başından bu yana geçen son beş ayda gerçekleşti. TL cinsi iç borç stoku ilk beş ayda net 382,1 milyar, izleyen beş ayda 445,4 milyar lira büyürken, ilk beş ayda sadece 60,7 milyar lira artan dövize dayalı iç borçlar son beş ayda 173,3 milyar lira büyüdü.

Böylece ilk beş ayda 442,8 milyar lira artan toplam iç borç stokunda, son beş ayda 618,7 milyar liralık bir büyüme kaydedildi. İlk beş ayda 319,7 milyar lira artan dış borçların da son beş ayda 1 trilyon 95,4 milyar lira büyüdüğü dikkati çekti. Döviz kurlarında haziran-temmuz döneminde yaşanan hızlı yükselişin dış borçlar ile iç borcun döviz cinsinden olan kısmına bindirdiği kur farkı yükü de borç stokunda bu yılki büyümeye önemli katkı yaptı.

ON AYLIK ARTIŞIN 1,336 TRİLYONU KUR FARKINDAN

Merkezi Yönetim Borç Stokunda, ocak-ekim döneminde kaydedilen 2 trilyon 242,6 milyar liralık artışın 827,5 milyar liralık bir bölümü TL cinsi iç borçlardan kaynaklandı. Döviz cinsi iç borçlar ile dış borçlar toplamında on aylık artış 1 trilyon 415,2 milyar liraya ulaşırken, bunun da 1 trilyon 336,9 milyar liralık bölümü kur farkından kaynaklandı.

On aylık kur farkının da 993,9 milyar liralık bölümü kur şoku yaşanan haziran ve temmuz aylarında ortaya çıktı. Aralık ayı ortalamasında 18,64 TL olan ortalama dolar kuru, bu yılın ekim ayı ortalamasında 28,53 liraya ulaştı. Kurlar aynı düzeyde kalsaydı, dövizli iç borç ile dış borç toplamının TL cinsinden tutarı ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 720,3 milyar, toplam merkezi yönetim borcu da 4 triyon 939,9 milyar lira olacaktı