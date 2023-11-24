Simide gizli zam geldi. Çay simit bile lüks oldu

İstanbul'da fırıncılar simide gayri resmi zam yaptı. 10 TL'den satılan simidi bazı fırınlar 12 TL'den satmaya başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Simide gizli zam geldi. Çay simit bile lüks oldu

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre her geçen gün ürünlere zam gelmeye devam ederken bir zam haberi de İstanbul’dan geldi.

Zamla yatıp, zamla kalkan Türkiye'de simide gizli zam yapıldı.

Düşük bütçeli kahvaltıdan, sosyete kahvaltısına dönüşen simide gayri resmi bir zam daha geldi. İstanbul’da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı.

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Öte yandan simit İstanbul’da henüz ağustos ayında yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkmıştı.

“CEZAYI GÖZE ALDIK”

Ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık” dedi.

Esnaf odaları zam talebi için ocak ayını işaret ederken vatandaş ise “En son ne zaman kahvaltıya simit aldığımı hatırlamıyorum bile” dedi.

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