İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan alternatif cenaze töreni çağrısı. 'Seküler cenaze töreni oluşturulmalı’

İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan cenaze törenleri için dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, 'Seküler cenaze töreni ihdas edilmeli' çağrısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlahiyatçı Cemil Kılıç’tan alternatif cenaze töreni çağrısı. 'Seküler cenaze töreni oluşturulmalı’

Ünlü sanatçı Metin Uca'nın geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde hayatını kaybetmesi sonrası ülke gündemi bir kez daha cenaze ve defin işlemleriyle ilgili tartışmalar gündem oldu.

Sanatçı Uca'nın vasiyetinde cenaze töreni istemediği ve naaşının yakılarak küllerinin Boğaziçi Köprüsü'nden boğaza dökülmesini istemesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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METİN UCA'NIN CENAZESİNDE PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Uca'nın cenazesi BUGÜN Ankara'da bulunan Kocatepe Cami'sinden kaldırılmıştı. Uca'nın cenaze törenine gelen iki şahıs ise cenaze merasimi sırasında cenaze namazını kıldıran imama laf atmış; gelen tepkiler sonrası camiden kaçarak ayrılmışlardı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İlahiyatçı Kılıç, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"SEKÜLER CENAZE TÖRENİ İHDAS EDİLMELİ"

Cemil Kılıç, "Artık camiye götürülmek istemeyen seküler kesim de cenaze töreni için alternatif bir yol bulmalı. Seküler cenaze töreni ihdas edilmeli." şeklinde konuştu. Kılıç'ın bu çıkışı sosyal medyada dikkat çekti.

Kılıç'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"BİR ÖNERİ

Cenazelerin camiye ya da herhangi bir ibadethaneye götürülme zorunluluğu yok. Yaklaşık 30 yıl öncesine değin şehirlerde cemevi olmadığı için Alevi cenazeleri de camiye götürülüyordu. Kimi imamlar Alevilerin cenaze namazını kılmak istemiyordu. Pek çok tartışma yaşandı. Sonra cemevleri yapıldı ve Aleviler kimi imamların tacizinden kurtuldu. Şimdi ise bir Alevi nadiren de olsa cenazesini camiye götürünce imamlar bu kez memnun oluyorlar. Zira bunu asimilasyon başarısı olarak görüyorlar. Kanımca artık camiye götürülmek istemeyen seküler kesim de cenaze töreni için alternatif bir yol bulmalı. Seküler cenaze töreni ihdas edilmeli. Bu arada Sünni olup da cenazesinin cemevine götürülmesini isteyenler de oluyor ve cemevinde cenaze erkanı yapılabiliyor."

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