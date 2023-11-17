Son dakika... Metin Uca hayatını kaybetti

Metin Uca bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yazar ve sunucu Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika... Metin Uca hayatını kaybetti

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Metin Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara verdi.

Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" yazdı.

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ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Menajeri Baykara, tedavisine ilişkin, "15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz" demişti.

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METİN UCA KİMDİR?

Kocaeli’de geçirdiği kaza sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'nın sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmış ve Uca'nın entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

16 Kasım'da hakkında bu bilgi paylaşılan Uca 17 Kasım'da hayatını kaybetti.

Metin Uca'nın vefatının ardından yazar ve sunucunun kim olduğuna dair aramalar yapılmaya başlandı. Ekranların başarılı yüzlerinden Metin Uca'nın hayat hikayesi şöyle:

1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı.

Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.

1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu.

700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları ile öne çıktı.

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