Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi. Herkes taburcu olmasını beklerken menajeri açıklama yaptı

Kocaeli'nde geçirdiği trafik kazasından sonra yoğun bakıma alınan Metin Uca'dan bir haber daha geldi. Menajeri Uca'nın tekrar acil bir operasyona alınarak entübe edildiğini duyurdu

Ufuk Cingöz
Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi. Herkes taburcu olmasını beklerken menajeri açıklama yaptı

Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu.

hastanede-tedavi-goren-metin-uca-apar-topar-16537186-2788-amp.jpg

Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi.

metin-uca-oldu-mu-3.webp

HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.

Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim.

15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz.

Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

1700120912549-screenshot-1.png

İlgili Haberler
Metin Uca sevenlerine seslendi. Günlerdir yoğun bakımdaydı
Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Metin Uca'dan iyi haber geldi. Trafik kazası sonrası acil ameliyata alınmıştı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Plajda manzara izliyordu, Azrail gökyüzünden geldi. Polis kendini yere attı Dünya
Plajda manzara izliyordu, Azrail gökyüzünden geldi. Polis kendini yere attı
Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti Gündem
Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti
Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı Teknoloji
Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı
Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi Spor
Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi
İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray açıklaması. Transferde adı geçiyordu Spor
İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray açıklaması. Transferde adı geçiyordu
Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi Dünya
Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi