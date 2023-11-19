Metin Uca'nın cenazesinde camide saygısızlık. İmam araya girdi cenaze namazı iki defa kılındı

Hayatını kaybeden ünlü sunucu Metin Uca’nın cenazesinde yaşanan saygısızlık tepki çekti. Çıkan gerginlik cenaze namazını kılan imamın araya girmesiyle son buldu. Uca’nın cenaze namazı iki defa kılındı.

Metin Uca'nın cenazesinde camide saygısızlık. İmam araya girdi cenaze namazı iki defa kılındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi sırasında şah damarının tıkalı olduğu belirlenen ve yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını kaybetti.

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Uca, Ankara Kocatepe Camii'nden son yolcuğuna uğurlanıyor.

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Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine Fenerbahçe forması koyulduğu görüldü.

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NAMAZ SIRASINDA GERGİNLİK

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu.

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Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhlamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu.

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