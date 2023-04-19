Kızılay'ı iflasın eşiğine getiren Kerem Kınık neyine güvenip istifa etmiyor? Erdoğan neden sessiz?

Editör: Oğuz OK



Depremde çadır ve konserve sattığı ortaya çıkan, Kızılay’ı iflasın eşiğine getirerek kurumun ulusal kan stoklarını asgari seviyenin altına düşmesine sebep olan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık, Cumhur İttifakı çevrelerinden gelen istifa çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor.



Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kınık’ı istifaya davet etti.



VARANK: "İSTİFA ETMEMESİ RAHATSIZ EDİCİ"

Varank, Kınık’ın istifa etmemesinden kişisel olarak rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli. Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım.” dedi.



AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN’DAN "İŞİNE BAK" ÇAĞRISI

Kızılay başkanına AKP cenahından tepkiler bununla sınırlı değil. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kınık’a Twitter’dan tepki göstermişti.



Kınık’ın komedyen Şahan Gökbakar ile Twitter’dan atışmasına tepki gösteren Turan, “Allah aşkına ‘Şahancım’ ne, ‘bulaşmak’ ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” paylaşımı yapmıştı.

BAKAN KURUM "İSTİFA" YORUMUNA SESSİZ KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, HaberTürk TV canlı yayınında Kızılay Başkanı Kınık’ı istifaya davet etmesine sessiz kalarak gündem olmuştu.



İBRAHİM KALIN: "UMARIM ZAMANI GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPAR"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında, Kızılay'ın depremde çadır satmasını yanlış bularak, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı. Kişilerin hataları bir yana kurumun devamı, kurumun ihtiyaçlarını karşılaması son derece önemli. Bunun bir tepki olduğunu anlıyorum ama o tepkiyi doğru yöne kanalize edelim. Vakti zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur. Ama şu anda kan acil bir ihtiyaç. Umarım zamanı geldiğinde ilgili arkadaşlarımız gereğini yapar." şeklinde konuşmuştu.



DESTİCİ İSTİFA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

AKP’nin siyasi ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kınık’ı birden fazla istifaya davet etmişti.



Destici, Kınık’a “Görevi ehline bırak” çağrısı yapmıştı.

"GOYGOYCULARIN LAFIYLA HAREKET ETMEM"

Kınık ise geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen “istifa” sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem." diyerek yanıt vermişti.



Kızılay Başkanı Kınık ayrıca kişisel Instagram hesabından Yarışmayan bir insanı yenemezsiniz" paylaşımı yapmış, bu da çok büyük tepki çekmişti..



ERDOĞAN NEDEN SESSİZ?

Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda sessiz kalması ise her geçen gün daha da dikkat çekiyor.



Kerem Kınık’la ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Erdoğan, 21 Şubat’ta Kızılay’a sahip çıkarak, "Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor, böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.



ERDOĞAN'IN YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN ÖRTÜLÜ DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım." şeklinde konuşarak herhangi bir müdahalede bulunmayacaklarını açıklamıştı.