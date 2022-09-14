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  • İlber Ortaylı’nın kahkası gündem oldu! Canlı yayında ilginç anlar: Biz burada boynuzlu p..... değiliz...

İlber Ortaylı’nın kahkası gündem oldu! Canlı yayında ilginç anlar: Biz burada boynuzlu p..... değiliz...

Katıldıkları canlı yayında Osmanlı Hanedanlığı ile ilgili konuşan tarihçi Murat Bardakçı'nın sözlerine Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkisi sosyal medyayı salladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 03:34
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İlber Ortaylı’nın kahkası gündem oldu! Canlı yayında ilginç anlar: Biz burada boynuzlu p..... değiliz...

İlber Ortaylı’nın kahkası gündem oldu! Canlı yayında ilginç anlar: Biz burada boynuzlu p..... değiliz...
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Fatih Altaylı, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programında tarihçi Murat Bardakçı ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı.

Murat Bardakçı'nın Osmanlı Hanedanlığı konusunda anlattığı bir olay, İlber Ortaylı'nın kahkahasına sebep oldu.

Bardakçı'nın, "Vals yapıyorlar. Bir ingiliz prensesle Şehzade Murat Efendi sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu p..... değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor." sözlerine İlber Ortaylı'nın güldüğü anlar sosyal medyayı salladı.

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