İsrail ürünlerine boykot kararı alan AKP’li başkanın İsrail bayraklı videosu yeniden gündem oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2017 yılında Gaziantep Basketbol ile İsrail ekibi Ironi Nahariya arasında oynanan maçta Türk bayrağının yanında İsrail bayrağını da tuttuğu görüntülerle eleştiriliyor.

Şahin, Türk bayrağını ters tutması ve İsrail bayrağını bırakmamasıyla dikkat çekti.

Maçta İsrailli bakan da vardı

FIBA Avrupa Kupası kapsamında 22 Şubat 2017’de Gaziantep’te oynanan maçta İsrailli Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de tribünde yer aldı. Regev, yanındakilerle birlikte İsrail bayrağı açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türk bayrağı açtı.

Şahin, İsrail bayrağını da tuttu

Bayraklar toplandıktan sonra açılan İsrail bayrağının yanında olması için yeniden açılan Türk bayrağıyla birlikte İsrail bayrağını da tutan Şahin, tepki çekti. Şahin, bayraklar toplanırken İsrail bayrağını bırakmaması ve Türk bayrağını ters tutmasıyla da gündem oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail’i destekleyen markaların belediyeye ait tesislerde ve sosyal marketlerde satışını ve dağıtımını yasakladı. Belediye, bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal marketlerde boykot var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek için bir boykot kararı aldı. Belediye, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.