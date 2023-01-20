Konyaspor'a süper golcü: Marko Livaja

Konyaspor, İlhan Palut'u gönderip, Aleksandar Stanojevic'i teknik direktörlüğe getirmesinin ardından transfer için de harekete geçti.

Yeşil beyazlı yönetimin yeni hocanın isteği üzerine Hajduk Split'te oynayan Hırvat golcü Marko Livaja için girişimlere başladığı belirtildi.

29 yaşındaki Livaja kariyeri boyunda Inter, FC Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK Atina'da da forma giydi.

Marko Livaja, bu sezon Hajduk Split forması ile 21 maçta 11 gol atarken, 9 da asist yaptı.