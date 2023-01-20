20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Konyaspor'a süper golcü: Marko Livaja

Konyaspor'un daha önce Inter ve Rubin Kazan'da da oynayan Hajduk'un golcüsü Marko Livaja için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:42
Takip Et

İlhan Palut gitti transfer başladı

Konyaspor'a süper golcü: Marko Livaja
+
Aa
-

Konyaspor, İlhan Palut'u gönderip, Aleksandar Stanojevic'i teknik direktörlüğe getirmesinin ardından transfer için de harekete geçti.

Yeşil beyazlı yönetimin yeni hocanın isteği üzerine Hajduk Split'te oynayan Hırvat golcü Marko Livaja için girişimlere başladığı belirtildi.

29 yaşındaki Livaja kariyeri boyunda Inter, FC Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK Atina'da da forma giydi.

Marko Livaja, bu sezon Hajduk Split forması ile 21 maçta 11 gol atarken, 9 da asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

zonguldak
20.01.2023 14:09
ilhan hocayı kovmadan önce alaydınızya bir kör cahıller  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.