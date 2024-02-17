İliç’teki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yetkilisi dahil 6 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
İliç’teki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yetkilisi dahil 6 kişi tutuklandı
Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kanadalı şirket yetkilisi de bulunuyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold'un işlettiği maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ederken soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan Kanadalı J.R.G'nin de aralarında olduğu 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İliç Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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