İliç’teki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yetkilisi dahil 6 kişi tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold'un işlettiği maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ederken soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan Kanadalı J.R.G'nin de aralarında olduğu 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İliç Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.