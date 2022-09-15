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Eşekler nasıl evcilleştirildi? Benzer şekilde diğer vahşi hayvanlar da evcilleştirilebilir mi

Eşeklerin evcilleştirilme sürecini daha iyi anlamak için şimdiye kadarki en eksiksiz gen haritasını oluşturuldu. Çıkan sonuçlarda eşeklerin ilk kez 7 bin yıl önce evcilleştirildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:18
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İlk eşek nasıl evcilleştirildi

Eşekler nasıl evcilleştirildi? Benzer şekilde diğer vahşi hayvanlar da evcilleştirilebilir mi
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Fransa'daki Toulouse Antropobiyoloji ve Genomik Merkezi’nden araştırmacılarla dünyanın farklı bölgelerindeki 37 kurumdan bilim insanları bir araya geldi. 

Eşeklerin evcilleştirilme sürecini daha iyi anlamak için şimdiye kadarki en eksiksiz gen haritasını oluşturuldu.

Bunun sonucunda eşeklerin ilk kez 7 bin yıl önce Doğu Afrika'da evcilleştirildiği belirlendi.

Araştırma kapsamında 7 kıtada yaşayan 207 eşeğin genetiği dizilendi. Eşeklerin ortaya çıktığı dönemden kalma fosilleri kullanarak 31 erken dönem eşeği ve 15 yabani eşeğin genetik verilerini de kullanıldı.

Verilerin incelenmesinin ardından eşeklerin Afrika’da ilk kez MÖ 5000’de, Sahra’nın bugünkü gibi çöl bölgesi haline geldiği dönemde evcilleştirildiği ifade edildi. Ayrıca hayvanların evcilleştirildikten 2 bin 500 yıl sonra Afrika’dan çıkıp Avrupa ve Asya’ya ulaştığı ve soylara evrildikleri aktarıldı.

Fransız genetikçi ve çalışmanın ortak yazarı Ludovic Orlando, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Somali Yarımadası ve Kenya'yı, ilk evcilleştirilen eşeklerin en yakın akrabalarına ev sahipliği yapan bölge olarak belirledik" dedi.

Université Paul Sabatier'de görev alan Orlando, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ataları yakınlardaki başka bir bölgede yaşamış olabilir. O yüzden bu bulgu, söz konusu iki bölgenin eşeğin anavatanının kesin konumu olduğu anlamına gelmez.

Araştırmacılar, evcil eşeklerin yük hayvanları olarak ilk ortaya çıktığı noktanın Sudan, Mısır veya Somali olabileceğini düşünüyor.

Ancak daha kesin bir başlangıç ​​noktası belirlemek için ileri arkeolojik araştırmaların yapılması gerektiği belirtiliyor.

Aynı şekilde diğer vahşi hayvanların evcilleştirilebilip evcilleştirilemeyeceği konusunun ise şu anda net bir açıklaması yapılmadı.

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